Первый мировой рекорд на Олимпиаде в Париже — еще до ее открытия! Пало пятилетнее достижение

Олимпийские игры в Париже официально еще даже не начались, ведь церемония открытия назначена на пятницу, 26 июля. Однако во Франции уже установили мировой рекорд: отличилась корейская лучница.

В четверг в Париже проходили отборочные соревнования по стрельбе из лука. У женщин отличились спортсменки из Азии. В командном зачете сборная Кореи обновила рекорд Олимпиады, набрав 2046 очков, и в личном первенстве победила представительница этой страны. Лим Си Хен набрала 694 очка из 720 возможных и обновила не только олимпийский рекорд, но и мировой: ранее он составлял 692 очка и принадлежал другой кореянке Кан Чхэ Ен, которая установила достижение в 2019 году.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac" data-prerendered><noscript><section><h2>Что россияне думают об Олимпиаде в Париже</h2><p>9 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac"><fieldset><legend>С 26 июля по 11 августа состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Вы слышали или не слышали что-нибудь об этом событии? </legend><label><input type="radio" name="9012" value="34096"/>Да, следил(-а) за темой</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34097"/>Да, что-то слышал(-а) о событии</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34098"/>Нет, впервые слышу</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34099"/>Затрудняюсь ответить</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1721634016131/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Новой рекордсменке планеты всего 21 год. Она родилась в провинции Канвондо и стала стрелять из лука, еще когда посещала начальную школу, где был соответствующий кружок. После окончания средней школы Лим переехала в Сеул, где продолжила образование в Корейском национальном спортивном университете.

Впервые Лим Си Хен завоевала золотую медаль на Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу. Только в мае 2023-го кореянка приняла участие в своих первых межконтинентальных соревнованиях, а уже в августе того же года выступила на чемпионате мира по стрельбе из лука в Берлине, где выиграла золото в смешанном разряде вместе с соотечественником Ким У Джином. В Париж Лим ехала, находясь уже на втором месте мирового рейтинга после американки Кейси Кохолд.

Мировой рекорд делает кореянку главной претенденткой на золотую медаль. Победа в квалификации позволяет Лим получить в первом раунде финального этапа более легкого противника — пуэрториканку Алондру Риверу.

«Это моя первая Олимпиада, поэтому я была намерена выложиться на полную, — призналась после победы Лим — Я усердно готовилась к ней и пытаюсь просто наслаждаться ею. Результат пришел сам собой».

Обладательницы медалей в индивидуальном первенстве женщин определятся 3 августа, когда состоятся решающие раунды. Добавим, что в этой дисциплине Корея никому не отдает олимпийское золото с 2008 года.