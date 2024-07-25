Франция обыграла Аргентину и вышла в полуфинал турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024
Сборная Франции победила Аргентину в четвертьфинале турнира по регби-7 на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Сборная Франции победила Аргентину в четвертьфинале турнира по регби-7 на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Матч завершился со счетом 26:14 в пользу европейской национальной команды.
За выход в финал Олимпийских игр французы сыграют со сборной ЮАР. Матч состоится 27 июля.
Регби 7. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. ¼ финала
«Stade de France»