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27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
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27.07скороИспанияСловения
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Конный спорт. Микст
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Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Группа A
11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Талисман Олимпийских игр в Париже: как называется, выглядит и другие маскоты летних Олимпиад

Оргкомитет Олимпиады в Париже выбрал талисман в виде фригийского колпака.

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Источник: AP 2023

Символы Парижа-2024 и всех летних Игр

Талисман Олимпиады стал обязательным атрибутом Игр с 1968-го. Его миссия — отражать особенности культуры страны-хозяйки, а также приносить удачу атлетам и заряжать их праздничной атмосферой.

Как правило, в качестве маскота выбирают популярное в государстве животное, выдуманное существо или мифологический персонаж. К талисману есть ряд требований. Он должен быть оригинальным и воплощать такие ценности, как совершенство, дружба и уважение.

Талисман Олимпийских игр в Париже

Маскотами Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже стали анимированные красные фригийские колпаки. Данный головной убор является символом Французской Республики и олицетворяет свободу. Ему дали имя Фриги. Он был презентован 14 ноября 2022 года организационным комитетом Олимпиады-2024.

Источник: Reuters

Фригийский колпак имеет богатую историю. Этот головной убор древних фригийцев носили ремесленники и простолюдины в Древней Греции и Риме. Он встречается на многих статуях, используется на флагах и в гербах ряда латиноамериканских стран и в символике США.

Этот колпак стал прообразом шапочек якобинцев в период Великой французской революции. Несмотря на запрет мэра Парижа, 19 июня 1792 года во время штурма королевского дворца Тюильри санкюлотами король Людовик XVI надел на себя данный головной убор.

Этот предмет гардероба был изображен на известной картине французского художника Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах». Колпак украшает голову национального символа страны — молодой женщины Марианны. Данное полотно использовали организаторы Олимпиады-2024 в официальной презентации маскота. Марианна также стала одним из элементов эмблемы парижских Игр. Исторически эта женщина олицетворяет девиз «Свобода, равенство, братство», ее скульптурные изваяния стали обязательным атрибутом французских учреждений органов власти, судов и других.

Фригийский колпак носили во время строительства собора Нотр-Дам-де-Пари и Эйфелевой башни и проведения Олимпийских игр 1924 года в Париже. Информация о древнем колпаке включена в школьную программу. Талисман Олимпиады-2024 напоминает о тяжелом многовековом прошлом Франции и ее борьбе за равноправие.

Как отмечают организаторы, олимпийский Фриги призывает возглавить революцию в спорте. Его черты: вдумчивость, проницательность, острый ум и скромность. Он ведет за собой всех, кто занимается спортом. Его девиз: «Одни мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше». Маскот напоминает о важности совместного труда, который делает людей лучше и помогает добиться высоких результатов. Фриги использовался для привнесения спорта в повседневную жизнь французов. Одно из его посланий: спорт может изменить все — жизнь, здоровье, отношения с окружающими и взаимодействие с природой.

В символике маскота Парижа-2024, помимо красного цвета, присутствуют синий и белый. Это отсылка к французскому триколору. У Олимпиады и Паралимпиады маскоты немного отличаются: первый обут в кроссовки, второй имеет протез.

Источник: AP 2023

Талисманы в истории летних Олимпийских игр

Красный ягуар (Олимпиада-1968 в Мехико)

Первым талисманом в истории летних Олимпийских игр стал красный ягуар, который презентовали в Мехико в 1968 году. За образец взяли скульптурное изображение, которое нашли при раскопках в столице народов майя Чичен-Ица. Мексиканцы таким образом хотели заработать на телетрансляциях. К слову, это им удалось, впервые в истории аудитория соревнований превысила миллиард зрителей. Но организаторы забыли дать имя своему символу, хотя негласно жители страны прозвали ягуара Майя.

Такса Вальди (Олимпиада-1972 в Мюнхене)

На Олимпийских играх в Мюнхене талисманом стала такса по кличке Вальди. Организаторы отмечали, что у данной породы есть охотничьи качества, которые присущи настоящим спортсменам. Однако дизайнеры предложили отказаться от традиционного окраса собаки и сделали Вальди ярким. Голова, задние лапы и хвост — голубые, а туловище раскрашено в радужные цвета (три из пяти олимпийских цветов). Таким образом, они хотели показать веселый характер талисмана, символизирующий радость праздника.

Бобр Амик (Олимпиада-1976 в Монреале)

На Олимпиаде в Монреале в качестве талисмана выбрали национальный символ страны — канадского бобра. Долгое время мех этого животного считался одним из основных промыслов в Северной Америке. Также зверь символизирует трудолюбие. Имя было выбрано неслучайно, в переводе с языка коренного населения Канады Амик означает «бобр». Маскот имел красный пояс с изображением олимпийской эмблемы.

Источник: РИА "Новости"

Медвежонок Миша (Олимпиада-1980 в Москве)

Медвежонок Миша, который стал главным символом Олимпиады-80, имеет полное имя — Михаил Потапыч Топтыгин. Медведя в качестве талисмана выбрали после народного опроса, который проводила газета «Советский спорт». Конкурентами животного — символа страны были Конек-Горбунок, Матрешка и Петрушка. Автором медвежонка стал известный художник-иллюстратор Виктор Чижиков. Он изобразил его с широким поясом, который был окрашен в олимпийские цвета, в центре расположилась пряжка в виде пяти олимпийских колец. На церемонии закрытия огромный маскот был запущен в небо с помощью воздушных шаров, а выложенный из разноцветных плашек мишка пустил слезу.

Орленок Сэм (Олимпиада-1984 в Лос-Анджелесе)

Орел является символом США, организаторы выбрали его в качестве талисмана Олимпиады-1984. Рисовали птицу художники компании «Уолт Дисней». Имя маскот получил в честь другого персонифицированного образа Америки — Дяди Сэма. Его изображают в виде пожилого мужчины в цилиндре цветов национального флага. Орленок также имел на голове аналогичный предмет гардероба.

Тигренок Ходори (Олимпиада-1988 в Сеуле)

Талисманом Олимпиады в Сеуле стал амурский тигр — главный герой корейских легенд. Правда, в сказках он представлен как хищник с отрицательными чертами. Чтобы его образ стал позитивным и безобидным, было принято решение изобразить маскота в виде маленького тигренка. Имя ему выбирали путем народного голосования. Из более двух тысяч вариантов остановились на Ходори, в переводе это означает «мальчик Тигр». На его ухе красовался элемент национального костюма — маленькая черная шапочка, а длинная лента на головном уборе была изогнута в форме буквы «S» (первая буква в названии города-хозяйки).

Щенок Коби (Олимпиада-1992 в Барселоне)

Юбилейные XXV Олимпийские игры принимала столица Каталонии — Барселона. Дизайнер Хавьер Марискаль предложил в качестве талисмана беспризорную собаку по кличке Коби. Щенок имел всего три волосинки, но был одет в синий костюм и галстук. В честь каталонской собаки выпустили мультфильм для детей из 26 серий. Его имя — аллюзия на «COOB'92» (сокращенное название оргкомитета Олимпиады-1992 в Барселоне).

Источник: AFP 2023

Маскот Олимпиады-1996 в Атланте Иззи с кубинскими спортсменами

Иззи (Олимпиада-1996 в Атланте)

Талисман этих Олимпийских игр в США впервые был сгенерирован с помощью компьютера. Однако дизайнеры дорисовали синему существу в кроссовках черты лица и одежду. На хвосте у Иззи были олимпийские кольца. Имя выбрали неслучайно. Так как это был не персонаж из сказки или животное, в качестве прозвища после составления шорт-листа выбрали Иззи — сокращение от английского выражения What is it? («Что это такое?»). Считается, что данный маскот стал самым провальным за всю историю Олимпиад.

Олли, Сид и Милли (Олимпиада-2000 в Сиднее)

На Олимпийских играх в Сиднее организаторы презентовали сразу три талисмана: утконоса Сида, кукабарру Олли и ехидну Милли. Эти животные обитают только в Австралии. Их триада стала символом олимпийской дружбы и олицетворяла три стихии — землю, воду и воздух. Также тройка отсылала ко вступлению в третье тысячелетие. Утконос Сид получил свое имя от названия города, принимающего Игры — Сиднея, кукабарра Олли — от слова «Олимпиада», а ехидна Милли — от слова Millenium («Тысячелетие»).

Феб и Афина (Олимпиада-2004 в Афинах)

В качестве талисманов Олимпийских игр в Афинах были выбраны античные образцы, которые нашли при раскопках. Древнегреческие куклы в виде брата и сестры относятся к VII веку до нашей эры. Имена они получили в честь бога солнца и света Феба и богини мудрости Афины.

Фува (Олимпиада-2008 в Пекине)

Талисман выбрали из 662 эскизов от главных художников Китая, принять окончательное решение удалось только за 1000 дней до церемонии открытия Олимпиады-2008. Победителем стал вариант пятерки кукол — Фувы. В переводе это слово означает «дети удачи», также была сделана отсылка к пяти олимпийским кольцам. Персонажи были следующими: девочка Бэй-Бэй в голубых цветах в облике рыбы, мальчик Цзин-Цзин в черном — большая панда, мальчик Хуань-Хуань в красном — олимпийский огонь, мальчик Ин-Ин в желтом — тибетская антилопа, девочка Ни-Ни в зеленом — ласточка. Они представляют пять природных стихий — вода, лес, огонь, земля и воздух.

Источник: AFP 2023

Венлок и Мандевиль (Олимпиада-2012 в Лондоне)

Главными талисманами на Играх в Лондоне стали одноглазые персонажи, похожие на инопланетян, по имени Венлок и Мандевилль. Первый получил свое имя в честь города Мач Венлок, по легенде проводимые здесь соревнования в середине XIX века вдохновили Пьера де Кубертена на возрождение Олимпийских игр. Мандевилль назвали из-за госпиталя Стоук Мандевилль — в этом месте в 1948 году впервые провели соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями.

Винисиус (Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро)

Талисманом Олимпиады в Рио был выбран зверь желтого цвета, похожий на кота. Он олицетворяет разнообразную и богатую флору Бразилии. Винисиус получил кошачью гибкость, ловкость обезьяны и изящество птиц. Имя маскота было выбрано в честь известного бразильского музыканта XX века Винисиуса ди Морайса.

Мирайтова (Олимпиада-2020 в Токио)

Маскотом Олимпийских игр-2020 стал персонаж из цифрового мира, который может свободно перемещаться в реальность через интернет. В выборе имени принимали участие ученики японских школ. Они остановились на Мирайтова, что означает «будущее и вечность». У талисмана появились элементы синего цвета, как на эмблеме Игр в Токио.

Источник: РИА "Новости"

Бонус: какие талисманы были на зимней Олимпиаде в Сочи

Для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи выбрали сразу три маскота — леопарда, белого медведя и зайку. Оргкомитет совместно с газетой «Известия» объявил всероссийский конкурс, в котором мог принять участие любой желающий вне зависимости от места проживания и возраста. В итоге были присланы 24 048 работ. Голосование проходило в 2011 году в прямом эфире шоу «Талисмания. Сочи 2014. Финал» на Первом канале.

Автор: Валентина Глазко

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