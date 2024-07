Талисман Олимпийских игр в Париже: как называется, выглядит и другие маскоты летних Олимпиад

Талисман этих Олимпийских игр в США впервые был сгенерирован с помощью компьютера. Однако дизайнеры дорисовали синему существу в кроссовках черты лица и одежду. На хвосте у Иззи были олимпийские кольца. Имя выбрали неслучайно. Так как это был не персонаж из сказки или животное, в качестве прозвища после составления шорт-листа выбрали Иззи — сокращение от английского выражения What is it? («Что это такое?»). Считается, что данный маскот стал самым провальным за всю историю Олимпиад.