Стало известно, когда МОК вручит медали американским фигуристам

По информации журналистки, для американских фигуристов уже забронированы авиабилеты в Париж.

«МОК утвердил проведение 7 августа церемонии награждения фигуристов сборных США и Японии. Ровно через два с половиной года после окончания соревнований в Пекине фигуристы в Париже получат золотые и серебряные медали», — написала Бреннан в соцсетях.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, российская фигуристка Камила Валеева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Золотые медали достались американским фигуристам, а к японцам перешли серебряные награды.

Накануне CAS отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине, назвав аннулирование результатов Камилы Валиевой справедливым.