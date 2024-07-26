В Федерации дзюдо Франции пожаловались на состояние арены перед ОИ

«Ковры, которые были слишком упругими, пришлось менять в последнюю минуту. Это исправлено, но одна из самых больших проблем — это уборка, потому что везде пыль. Здесь слишком много пыли, а наши дзюдоисты сражаются босиком и в кимоно. Пыли поступает слишком много, мы должны найти способ, чтобы к субботе в комнаты попадало меньше пыли. Арена должна быть готова к первым боям, запланированным на субботу.



Оргкомитет Олимпиады с самого начала обходился без нас, и вот последние 15 дней они зовут нас на помощь. Мы назначили для этого большую команду, чтобы помочь им. Международная федерация увидела, что критерии не соответствуют требованиям Олимпийских игр, они оказывают небольшое давление на всех, чтобы это работало лучше и чтобы это больше соответствовало стандартам мирового дзюдо, а также французского дзюдо», — приводит слова Номи AFP.