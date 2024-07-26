Датская велогонщица пропустит Олимпиаду. Ее сбил автомобиль

Накануне 19-летнюю спортсменку недалеко от ее дома сбил автомобиль. Отмечается, что инцидент произошел во время одной из ее заключительных тренировок перед вылетом в Париж. Полученный в результате ДТП перелом ключицы не позволит Андерсон выступить на Олимпийских играх.

«Я опустошена, нет слов. Олимпийские игры были и остаются моей мечтой. Желаю успешного выступления партнерам по команде», — написала Андерсон в соцсетях.

Юная велогонщица должна была выступить на Олимпиаде в Париже в составе сборной Дании в групповой гонке. Вместо нее в Париж отправится двукратная чемпионка Дании Ребекка Кернер.

В этом году Андерсон подписала свой первый профессиональный контракт с норвежской командой Мирового тура Uno-X Mobility. В начале июля 19-летняя спортсменка приняла участие в женской веломногодневке Джиро д’Италия, где заняла третье место в молодежной и 19-е место в генеральной классификации.