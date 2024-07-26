Как наш фигурист умудрился выиграть летнюю Олимпиаду

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Расписание событий
Бадминтон. Микст. Группа D
27.07скороФэн Ян Же / Хуан Дон ПинВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа N
27.07скороХе Бинь ДжаоКейша Фатима Аззара
Бадминтон. Микст. Группа B
27.07скороСео Сунджае / Че ЮнджунКокейла Маммери / Танина Маммери
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины. Группа A
27.07скороЛян Вей Кен / Ван ЧанАдам Донг / Нил Якупа
Бадминтон. Женщины. Группа I
27.07скороЙео Джиа МинДорса Яварифава
Бадминтон. Микст. Группа D
27.07скороЧен Тан Джи / Тох Е ВейХи Йон Кай / Тан Вей Хан
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины. Группа A
27.07скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанПерли Тан / Муралитаран Тинаа
13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Как наш фигурист умудрился выиграть летнюю Олимпиаду

Великий Николай Панин-Коломенкин и его уникальное во всех смыслах олимпийское золото.

Наверх
Русский фигурист выиграл летнюю Олимпиаду: Николай Панин-Коломенкин и золото Игр 1908 года, Ульрих Сальхов, скандал | Источник: Чемпионат.com

Первый олимпийский чемпион в истории нашей страны — фигурист. Причём фигурист, который выиграл золото на летней Олимпиаде, и это совсем не ошибка. Николай Панин-Коломенкин в 1908 году выиграл первое для страны олимпийское золото и аж до 1952 года являлся единственным чемпионом Игр из России.

Как вообще фигурное катание оказалось на летней Олимпиаде и на каком покрытии соревновались спортсмены? Всё дело в том, что летние Олимпийские игры 1908 года были растянуты по времени с апреля по конец октября. Большинство комплектов наград было разыграно в июле, а несколько видов спорта оставили на октябрь — футбол, хоккей на траве, регби, лакросс, бокс и фигурное катание.

До Олимпиады Панин-Коломенкин успел стать серебряным призёром чемпионата мира по фигурному катанию и выиграть две медали чемпионатов Европы, стал шестикратным чемпионом России. Многие международные турниры Панин пропускал, поскольку не мог приехать, но если приезжал, то всегда боролся за медали.

Любопытно, что с турнира в мужском одиночном катании Панин-Коломенкин снялся до произвольной программы. Он бы мог побороться за медаль и в этом виде, однако этому помешал скандал, связанный с судейством. Соревнования на тот момент состояли из двух этапов — обязательные фигуры и произвольное катание.

По части фигур Панин-Коломенкин был далеко впереди своих соперников — это и подтвердил отдельный турнир в этой дисциплине. Однако в мужских соревнованиях его оценили достаточно низко. Двое судей из России и Германии поставили Панина на первое место, арбитр из Великобритании — на второе, а судьи из Швеции и Швейцарии — на четвертое. Главным соперником россиянина в турнире был швед Ульрих Сальхов, у которого был значительный перевес в судействе. Представитель Швейцарии был его другом, а судья из Великобритании по происхождению был шведом. Помимо этого, Сальхов неподобающе себя вёл — как вспоминали свидетели того противостояния, швед громко кричал после каждой из фигур россиянина и высмеивал его.

Источник: РИА "Новости"

Сальхов отделался несколькими замечаниями и в итоге выиграл обязательные фигуры, что помогло ему затем победить и в общем зачете среди мужчин. Протест российской стороны проигнорировали, и представитель Российской империи снялся с соревнований, будучи не согласным с ходом дел.

В какой же дисциплине Панину-Коломенкину всё же удалось выиграть? Он выиграл золото за специальные фигуры, поскольку на тех Играх это была отдельная дисциплина. С этих состязаний уже снялся Ульрих Сальхов. Серебро и бронзу взяли два фигуриста из Великобритании Артур Камминг и Джон Холл-Сей. Результат Панина-Коломенкина по тем временам был феноменальным, он получил 219 баллов из 240 возможных (больше 90%). Изначально Николай хотел сняться и с этого турнира, но его уговорили остаться, и он очень точно выполнил сложнейшую программу.

Источник: РИА "Новости"

Спустя четыре года Панин-Коломенкин снова принял участие в Олимпиаде, однако уже совсем в другом виде спорта — стрельбе из пистолета. До медали не хватило совсем чуть-чуть: в командных соревнованиях наша сборная стала четвертой, а в личном зачете спортсмен стал восьмым.

После 1908 года фигурное катание из программы Олимпийских игр убрали, вернулось оно только в 1920 году (летние Игры в Антверпене). А дисциплина специальные фигуры и вовсе исчезла навсегда, так что победа нашего фигуриста является поистине уникальной.

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Автор: Анастасия Матросова

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
За кого болеть на волейбольном турнире ОИ? У россиян есть выбор
Сколько наград возьмет Россия на Олимпиаде? Медальный план наших
Норвегия в шоке от первого матча своих гандболисток на Олимпиаде
Алжирский дзюдоист может не выйти на поединок с израильтянином
Медведев иронично высказался о выступлении на Олимпиаде
Персонал отеля, где живет делегация МОК, объявил забастовку
Кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2024
Дзюдоист из Ирака дисквалифицирован за допинг за день до начала Олимпиады
Доминик Гашек раскритиковал допуск атлетов из РФ на Олимпиаду
Рекордсмен мира наденет юбку на церемонию открытия Олимпиады
В МОК заявили о важности участия россиян в олимпийском движении
Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже: видео
Французскую бегунью пустят на открытие ОИ в кепке вместе хиджаба
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Тренера сборной Канады выгнали с ОИ-2024 из-за скандала с дроном
Открытие Олимпийских игр 2024: где пройдет и что будет во время церемонии в Париже
МОК заявил, что на Олимпиаде не будет представителей Талибана*
Губерниев об Олимпиаде в Париже: «Давайте меньше обращать внимания на то, что там у них и побольше на то, что тут у нас»
Стоимость золотой олимпийской медали приблизилась к тысяче долларов
Второй участник ОИ‑2024 обвинен в жестоком обращении с животными
Как наш фигурист умудрился выиграть летнюю Олимпиаду
«Нашими спортсменами нужно гордиться. Они не “бомжи” и не “предатели”. Колонка Евгения Кафельникова
В день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов
«Это будет катастрофа». В Париже обещают ливень во время открытия Олимпиады
Гауфф нервничает из-за того, что понесет флаг США с Леброном
Датская велогонщица пропустит Олимпиаду. Ее сбил автомобиль
В Федерации дзюдо Франции пожаловались на состояние арены перед ОИ
Роман Костомаров: Интерес к Олимпиаде снизился
Знаменосец сборной Украины отказалась жить в Олимпийской деревне
Талисман Олимпийских игр в Париже: как называется, выглядит и другие маскоты летних Олимпиад
Открытие летней Олимпиады-80 в Москве: Брежнев на трибуне, обращение космонавтов, первое появление Мишки
Звезду телешоу назвали «русским шпионом ФСБ». Его арестовали в Париже: якобы хотел сорвать Олимпиаду
Сексуальные, бюджетные и опасные. Что важно знать об Олимпиаде в Париже
Стало известно, когда МОК вручит медали американским фигуристам
Бразилия выиграла у Испании, Франция победила Венгрию на старте гандбольного турнира
Франция обыграла Аргентину и вышла в полуфинал турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024
СМИ: британские спортсмены отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни
11-летняя спортсменка из Китая примет участие в Олимпиаде в Париже
Французские гандболистки обыграли Венгрию на Олимпийских играх — 2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Первый мировой рекорд на Олимпиаде в Париже — еще до ее открытия! Пало пятилетнее достижение
Румынская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг перед началом Олимпиады в Париже
Сотрудник сборной Канады получил условный срок за запуск беспилотника над тренировкой Новой Зеландии
Главный тренер сборной России по плаванию — о Сомове: «Почему он предатель? Он же давно живет за рубежом»
Женская сборная Испании обыграла Японию на Олимпиаде-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь