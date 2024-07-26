Стоимость золотой олимпийской медали приблизилась к тысяче долларов

Как сообщает датская Saxo Group со ссылкой на собственные расчеты, стоимость медалей, которые будут вручать за первое и второе места спортсменам по результатам соревнований на Олимпиаде в Париже, возросла по сравнению с Играми в Токио.

Стоимость золотых медалей выросла с с 763 долларов на Играх в Токио до 935 долларов. В цене выросли и серебряные награды — с 415 долларов до 473 долларов. А вот стоимость бронзовых медалей упала — с 4,1 долларов до 3,9.

В Saxo Group пояснили, что рост стоимости золотых и серебряных наград связан со увеличившимся спросом на металлы, который «наблюдается из-за глобального перехода к зеленой энергетике».

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.