Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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27.07скороФэн Ян Же / Хуан Дон ПинВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа N
27.07скороХе Бинь ДжаоКейша Фатима Аззара
Бадминтон. Микст. Группа B
27.07скороСео Сунджае / Че ЮнджунКокейла Маммери / Танина Маммери
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Группа A
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа I
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Группа A
13:57 (мск), источник: Спорт Mail

Стоимость золотой олимпийской медали приблизилась к тысяче долларов

Стала известность стоимость олимпийских медалей на Играх в Париже.

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Источник: Официальный сайт Международного олимпийского комитета

Как сообщает датская Saxo Group со ссылкой на собственные расчеты, стоимость медалей, которые будут вручать за первое и второе места спортсменам по результатам соревнований на Олимпиаде в Париже, возросла по сравнению с Играми в Токио.

Стоимость золотых медалей выросла с с 763 долларов на Играх в Токио до 935 долларов. В цене выросли и серебряные награды — с 415 долларов до 473 долларов. А вот стоимость бронзовых медалей упала — с 4,1 долларов до 3,9.

В Saxo Group пояснили, что рост стоимости золотых и серебряных наград связан со увеличившимся спросом на металлы, который «наблюдается из-за глобального перехода к зеленой энергетике».

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
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XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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