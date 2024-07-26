МОК заявил, что на Олимпиаде не будет представителей Талибана*

«Ни один представитель правительства Талибана* не будет аккредитован на Олимпийские игры в Париже», — сказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

Ранее сообщалось, что в Париже выступят 11 спортсменов из Афганистана: шесть из них входят в НОК страны, пять — в команду беженцев МОК. При этом на Олимпиаде будет использоваться черно-красно-зеленый флаг Республики Афганистан, который был свергнут исламским режимом.

Талибан* захватил власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода американских войск с территории страны. В результате Исламская Республика Афганистан была преобразована в Исламский Эмират Афганистан.

Афганистан выступает на летних Олимпийских играх с 1936 года. На счету страны две олимпийские бронзы, которые завоевал афганский тхэквондист Рохулла Никпай (2008, 2012).