Тренера сборной Канады выгнали с ОИ-2024 из-за скандала с дроном

Накануне канадские футболистки обыграли сборную Новой Зеландии (2:1) в стартовом матче женского олимпийского футбольного турнира. Перед матчем Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) заявил, что канадский дрон наблюдал за тренировкой команды, и обратился в МОК с официальной жалобой.

После инцидента из штаба женской сборной Канады были исключены аналитик Джозеф Ломбарди и ассистент главного тренера Жасмин Мандер. Они покинули Париж и вернулись домой.

ФИФА открыла дисциплинарное расследование против канадской сборной. Пристман взяла на себя ответственность за инцидент с дроном и не присутствовала на матче с Новой Зеландией. Сегодня утром COC объявил об отстранении главного тренера команды до окончания Олимпиады. Руководить канадскими футболистками в Париже будет ее ассистент Энди Спенс.

На групповом этапе олимпийского турнира сборной Канады предстоит сыграть с Францией (28 июля) и Колумбией (31 июля).

Пристман возглавила женскую сборную Канады в 2020 году. Под руководством 38-летней британки канадские футболистки смогли впервые в своей истории стать олимпийскими чемпионками. В финале олимпийского турнира в Токио они оказались сильнее сборной Швеции (1:1, 3:2 пен.).