Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже: видео
Знаменитый американский рэпер пронес олимпийский огонь возле стадиона «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени в день открытия Игр.
Знаменитый американский рэпер пронес олимпийский огонь возле стадиона «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени в день открытия Игр.
«Французам, всему миру послание — любовь, прошу, любите друг друга», — написал Снуп Догг в социальных сетях.
Американец будет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх в Париже.
Снуп Догг продал более 23 миллионов альбомов в Соединённых Штатах и 35 миллионов альбомов по всему миру. Его награды включают American Music Awards, премию «Эмми Прайм-Тайм» и 17 номинаций на премию «Грэмми».
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет вечером 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и лучники.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.