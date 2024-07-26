Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже: видео

«Французам, всему миру послание — любовь, прошу, любите друг друга», — написал Снуп Догг в социальных сетях.

Американец будет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх в Париже.

Снуп Догг продал более 23 миллионов альбомов в Соединённых Штатах и 35 миллионов альбомов по всему миру. Его награды включают American Music Awards, премию «Эмми Прайм-Тайм» и 17 номинаций на премию «Грэмми».

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет вечером 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и лучники.