Губерниев для New York Times: Россияне скажут «Идите к черту»

— Так что — мы теперь смешиваем спорт и политику? Американцы вошли в Ирак и позже признали ошибочность этих действий. А вторжение во Вьетнам, которое было признано ошибкой? Не мной или вами — президентом Байденом!



Любой человек занимается спортом, чтобы выиграть олимпийскую медаль. На фоне решений (об отстранении россиян) возникнет новый виток конфронтации. Потому что у нас есть люди, которые хотят расширить свои горизонты, увидеть Европу и показать миру, что они умеют. Им не дали этого сделать, так что в итоге ответ этих россиян будет: «Идите к черту», — сказал Губерниев.