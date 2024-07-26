Губерниев для New York Times: Россияне скажут «Идите к черту»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недопуске россиян на Олимпийские игры в Париж американскому изданию The New York Times.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недопуске россиян на Олимпийские игры в Париж американскому изданию The New York Times.
— Так что — мы теперь смешиваем спорт и политику? Американцы вошли в Ирак и позже признали ошибочность этих действий. А вторжение во Вьетнам, которое было признано ошибкой? Не мной или вами — президентом Байденом!
Любой человек занимается спортом, чтобы выиграть олимпийскую медаль. На фоне решений (об отстранении россиян) возникнет новый виток конфронтации. Потому что у нас есть люди, которые хотят расширить свои горизонты, увидеть Европу и показать миру, что они умеют. Им не дали этого сделать, так что в итоге ответ этих россиян будет: «Идите к черту», — сказал Губерниев.
Позднее Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью для The New York Times.
«Мне позвонила корреспондент, а я использую максимум площадок, чтобы объяснить свою позицию. В этом интервью я говорю ровно то же самое, что и внутри страны. Очень важно доносить это не только в России, но и за рубежом. Газета авторитетная, а Валери — корреспондент с именем и давно работает в России. Очень символично было то, что именно моей прямой речью заканчивалась статья.
“Идите к черту” или “идите в жопу” — перевести можно по-разному, но я доношу позицию», — приводит слова Губерниева Sport24.
Российские спортсмены допущены до Олимпийских игр в Париже только в нейтральном статусе.