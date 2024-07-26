Леброн станет первым миллиардером, который выступит на Олимпиаде

Издание оценивает суммарное состояние 39-летнего баскетболиста в 1 млрд долларов. Большую часть своего состояния Джеймс заработал благодаря рекламным сделкам и удачным инвестициям.

За минувший год Леброн Джеймс заработал 128,2 млн долларов. В списке самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпийских игр в Париже звездный баскетболист уступает только испанскому гольфисту Джону Раму, который‎ благодаря переходу в лигу LIV Golf Tour в прошлом году заработал 218 млн долларов. Лига спонсируется правительством Саудовской Аравии и активно переманивает к себе ведущих мировых гольфистов.

Джеймс сыграет на Олимпиаде в четвертый раз в карьере и впервые с 2012 года. Он является двухкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012) и бронзовым призером (2004). Леброн был выбран знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр. Он разделит эту роль с 20-летней теннисисткой и второй ракеткой мира Коко Гауфф.