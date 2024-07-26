Дзюдоист из Ирака дисквалифицирован за допинг за день до начала Олимпиады

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного агентства тестирования, член олимпийской сборной Ирака по дзюдо Сехен Саджад дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил перед началом Олимпийских игр в Париже.

В допинг-пробе спортсмена обнаружены метандиенон и болденон. Атлет имеет право оспорить введенные против санкции в Спортивном арбитражном суде и запросить результаты пробы Б.

«Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранен до разрешения вопроса в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета, применимыми к Олимпийским играм в Париже. Это означает, что спортсмену запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать или участвовать в любой деятельности во время Олимпиады», — говорится в сообщении.

28-летний Сехен Саджад выступает в весовой категории до 81 кг. В Париже спортсмен должен был впервые принять участие в Олимпийских играх. Его соперником в первом круге по итогам жеребьевки стал Шарофиддин Балтабаев из Узбекистана, их поединок был намечен на 30 июля.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и лучники.