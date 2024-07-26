Медведев иронично высказался о выступлении на Олимпиаде

«Что я думаю по поводу игры на “Ролан Гаррос” дважды за сезон», — подписал фото с тренировки Медведев.

Медведев выступит на Олимпиаде в одиночном разряде, а также сыграет в паре с Романом Сафиулиным и в миксте с Миррой Андреевой.

Ранее прошла жеребьевка олимпийского теннисного турнира. В первом круге Медведев и Сафиуллин встретятся с предствителями Германии Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. В одиночном разряде пятая ракетка мира Медведев сыграет против автралийца Ринки Хидзикаты.

В миксте Даниил Медведев и Мирра Андреева поборются за выход во второй круг с итальянским дуэтом Сара Эррани и Андреа Вавассори.

Теннисный турнир стартует 27 июля и продлится до 4 августа.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сена.