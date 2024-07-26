Теннисистка Веснина показала свою форму на Олимпийские игры в Париже

В пятницу Веснина опубликовала фотографию из Парижа на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), на ней теннисистка запечатлена в форме бирюзово-белого цвета. Ранее для нейтральных атлетов был утвержден флаг бирюзового цвета с заключенной в белый круг аббревиатурой AIN и надписью Индивидуальные нейтральные атлеты на английском и французском языках.

Веснина является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио в миксте вместе с Асланом Карацевым. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Веснина завоевала 18 титулов в парном разряде.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Кроме того, они не имеют права участвовать в параде атлетов, а награды не будут отображаться в медальной таблице.