Валуев: Абсолютно не собираюсь смотреть Олимпиаду-2024. Буду фиксировать огрехи организаторов

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Расписание событий
Бадминтон. Микст. Группа D
09:30скороФэн Ян Же / Хуан Дон ПинВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа N
09:30скороХе Бинь ДжаоКейша Фатима Аззара
Бадминтон. Микст. Группа B
09:30скороСео Сунджае / Че ЮнджунКокейла Маммери / Танина Маммери
Стрельба. Микст
10:00скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
10:00скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
10:20скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины. Группа A
10:20скороЛян Вей Кен / Ван ЧанАдам Донг / Нил Якупа
Бадминтон. Женщины. Группа I
10:20скороЙео Джиа МинДорса Яварифава
Бадминтон. Микст. Группа D
10:20скороЧен Тан Джи / Тох Е ВейХи Йон Кай / Тан Вей Хан
Конный спорт. Микст
10:30скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
10:30скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
11:00скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
11:00скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
11:10скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
11:10скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины. Группа A
11:10скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанПерли Тан / Муралитаран Тинаа
26 июля, источник: Sport24

Валуев: Абсолютно не собираюсь смотреть Олимпиаду-2024. Буду фиксировать огрехи организаторов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев признался, что не собирается смотреть Олимпийские игры в Париже, где российские атлеты выступают в нейтральном статусе.

Наверх
Валуев: Абсолютно не собираюсь смотреть Олимпиаду-2024. Буду фиксировать огрехи организаторов | Источник: РИА "Новости"

«Буду ли смотреть Олимпийские игры в Париже? Нет, абсолютно не собираюсь. Буду фиксировать огрехи организаторов. Те соревнования, в которых будут выступать наши спортсмены, тоже смотреть не буду», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

В Париж отправились только 15 атлетов, которые выступят без флага и гимна. Олимпийские игры стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.

Читайте также от «Sport24»
«Вы, конечно, не поверите, но…» Ульяна Тригубчак поделилась провокационными фотографиями из Италии
Показала горячее фото в купальнике с отдыха в Турции: девушка Романа Гутцайта — красавица-ведущая Дарья Исаева
Русская фигуристка, которую заподозрили в отношениях с популярным блогером, показала фото и видео с отдыха в Майами
Ванда Нара выложила откровенное фото с обнаженной грудью
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
За кого болеть на волейбольном турнире ОИ? У россиян есть выбор
Китайских пловцов ждет недружественный прием на Олимпиаде
Ефимову и Егорян включили в список самых сексуальных участниц ОИ
Алжирский дзюдоист может не выйти на поединок с израильтянином
Газета NY Post включила Ефимову в список самых сексуальных спортсменов Олимпиады-2024
Олимпийский пресс-центр в Париже был эвакуирован из-за угрозы взрыва
68 тысяч полицейских и военных будут обеспечивать безопасность церемонии открытия ОИ-2024
Медведев иронично высказался о выступлении на Олимпиаде
Персонал отеля, где живет делегация МОК, объявил забастовку
Кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2024
Дзюдоист из Ирака дисквалифицирован за допинг за день до начала Олимпиады
Леброн станет первым миллиардером, который выступит на Олимпиаде
Губерниев для New York Times: Россияне скажут «Идите к черту»
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Доминик Гашек раскритиковал допуск атлетов из РФ на Олимпиаду
Рекордсмен мира наденет юбку на церемонию открытия Олимпиады
В МОК заявили о важности участия россиян в олимпийском движении
Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже: видео
Французскую бегунью пустят на открытие ОИ в кепке вместе хиджаба
Тренера сборной Канады выгнали с ОИ-2024 из-за скандала с дроном
«Кошмарный старт». Норвегия в шоке от первого матча своих гандболисток
Открытие Олимпийских игр 2024: где пройдет и что будет во время церемонии в Париже
МОК заявил, что на Олимпиаде не будет представителей Талибана*
Губерниев об Олимпиаде в Париже: «Давайте меньше обращать внимания на то, что там у них и побольше на то, что тут у нас»
Стоимость золотой олимпийской медали приблизилась к тысяче долларов
Второй участник ОИ‑2024 обвинен в жестоком обращении с животными
Как наш фигурист умудрился выиграть летнюю Олимпиаду
«Нашими спортсменами нужно гордиться. Они не “бомжи” и не “предатели”. Колонка Евгения Кафельникова
Сколько наград возьмет Россия на Олимпиаде? Медальный план наших
В день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов
«Это будет катастрофа». В Париже обещают ливень во время открытия Олимпиады
Гауфф нервничает из-за того, что понесет флаг США с Леброном
Датская велогонщица пропустит Олимпиаду. Ее сбил автомобиль
В Федерации дзюдо Франции пожаловались на состояние арены перед ОИ
Роман Костомаров: Интерес к Олимпиаде снизился
Знаменосец сборной Украины отказалась жить в Олимпийской деревне
Талисман Олимпийских игр в Париже: как называется, выглядит и другие маскоты летних Олимпиад
Открытие летней Олимпиады-80 в Москве: Брежнев на трибуне, обращение космонавтов, первое появление Мишки
Звезду телешоу назвали «русским шпионом ФСБ». Его арестовали в Париже: якобы хотел сорвать Олимпиаду
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Сексуальные, бюджетные и опасные. Что важно знать об Олимпиаде в Париже
Стало известно, когда МОК вручит медали американским фигуристам
Бразилия выиграла у Испании, Франция победила Венгрию на старте гандбольного турнира
Франция обыграла Аргентину и вышла в полуфинал турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024
СМИ: британские спортсмены отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь