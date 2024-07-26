Валуев: Абсолютно не собираюсь смотреть Олимпиаду-2024. Буду фиксировать огрехи организаторов
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев признался, что не собирается смотреть Олимпийские игры в Париже, где российские атлеты выступают в нейтральном статусе.
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев признался, что не собирается смотреть Олимпийские игры в Париже, где российские атлеты выступают в нейтральном статусе.
«Буду ли смотреть Олимпийские игры в Париже? Нет, абсолютно не собираюсь. Буду фиксировать огрехи организаторов. Те соревнования, в которых будут выступать наши спортсмены, тоже смотреть не буду», — цитирует Валуева «РБ Спорт».
В Париж отправились только 15 атлетов, которые выступят без флага и гимна. Олимпийские игры стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.