Ксения Собчак: Просто чудовищное открытие Олимпиады. Адовая безвкусица. Тодес в Саратове
Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак выступила с резкой критикой, оценивая церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак выступила с резкой критикой, оценивая церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
"Какое-то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю … Адовая безвкусица — идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков …
Вспомните Пекин — великолепное открытие, Токио — супер, Сочи — славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст… А это?? Тодес в Саратове…", — написала Собчак в своем телеграм-канале.