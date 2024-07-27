Маррей: Мне всегда нравилось приходить на церемонии открытия. Это великолепно

«Мне это нравится. Мне всегда нравилось приходить на церемонии открытия, просто быть рядом с другими спортсменами. Это великолепно. Поскольку это мой последний турнир, я хочу получить от него максимум удовольствия. Я бы не пропустил сегодняшний вечер», — приводит слова Маррея Sky Sports.