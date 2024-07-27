Олимпийские чемпионы Игр-2024 из Италии получат €180 000, из США — €34 000, из Германии — €20 000

Французские спортсмены смогут рассчитывать на выплату в размере 80 000 евро за золотую медаль, 40 000 евро — за серебряную, 20 000 евро — за бронзовую. Для представителей Испании предусмотрены следующие выплаты: золото — 94 000 евро, серебро — 48 000 евро, бронза — 30 000 евро. Для спортсменов из США бонусы будут скромнее: золото — 34 000 евро, серебро — 20 000 евро, бронза — 13 000 евро. На щедрые выплаты могут рассчитывать итальянцы: золото — 180 000 евро, серебро — 90 000 евро, бронза — 45 000 евро, а вот у немцев поводов для радости меньше: золото — 20 000 евро, серебро — 15 000 евро, бронза — 10 000 евро.