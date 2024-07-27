Соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде перенесли на понедельник
Мужской турнир по скейтбордингу в дисциплине «стрит» на Олимпийских играх в Париже из-за дождя перенесли на понедельник.
Мужской турнир по скейтбордингу в дисциплине «стрит» на Олимпийских играх в Париже из-за дождя перенесли на понедельник.
Изначально планировалось, что соревнования состоятся в субботу, 27 июля. При этом расписание соревновательного дня осталось без изменений.
Суммарно на Играх-2024 в Париже скейтбордисты разыграют четыре комплекта наград.
Олимпиада в столице Франции стартовала 26 июля. Она продлится до 11 августа.