Мужская сборная Германии обыграла Японию в стартовом матче волейбольного турнира на ОИ
27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир.
27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир.
В матче 1-го тура предварительного этапа группы C cборная Германии в пяти сетах обыграла Японию 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12).
В другом матче группы С сегодня встретятся сборные США и Аргентины. Время начала игры — 21:30 мск.
Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.
Дейчтвующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020, обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.