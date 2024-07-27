Мужская сборная Германии обыграла Японию в стартовом матче волейбольного турнира на ОИ

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2США
0
1
0
6Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа A
12:00скороАвстралияИспания
Плавание. Женщины
12:00скоро100 м баттерфляй. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Мужчины
12:00скороЭстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Плавание. Мужчины
12:00скоро100 м брасс. Мужчины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
12:00скоро400 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
12:00скороЭстафета 4х100 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Мужчины
12:00скоро400 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Гандбол. Мужчины. Группа B
12:00скороВенгрияЕгипет
Бадминтон. Женщины. Группа A
12:00скороМайю Матсумото / Вакана НагахараАприяни Рахаю / Сити Рамадханти
Гимнастика спортивная. Мужчины
12:00скороМногоборье. Мужчины. Квалификация. Группа 1
Гребля академическая. Мужчины
12:30скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороБьянка АндреескуКлара Таусон
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороДарья СэвиллЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороАнна ШмидловаКэти Бултер
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороАнгелина КалининаАранча Рус
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороПетра Мартич Кристина Букша
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороЭлизабетта КоччареттоДиана Шнайдер
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороХади ХабибКарлос Алькарас
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороРинки ХидзикатаДаниил Медведев
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороЗизу БергсСтефанос Циципас
12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная Германии обыграла Японию в стартовом матче волейбольного турнира на ОИ

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир.

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Мужская сборная Германии обыграла Японию в стартовом матче волейбольного турнира на ОИ | Источник: Чемпионат.com

В матче 1-го тура предварительного этапа группы C cборная Германии в пяти сетах обыграла Японию 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12).

В другом матче группы С сегодня встретятся сборные США и Аргентины. Время начала игры — 21:30 мск.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Дейчтвующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020, обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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