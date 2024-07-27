Мужская сборная Германии обыграла Японию в стартовом матче волейбольного турнира на ОИ

В другом матче группы С сегодня встретятся сборные США и Аргентины. Время начала игры — 21:30 мск.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.