Епископат Франции раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

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Церемония открытия Олимпиады в Париже подарила «прекрасные моменты красоты, радости, богатые эмоциями и восхваляемые всеми», однако включала в себя сцены «насмешек и издевательства над христианами», заявила Конференция епископов Франции (CEF), выразив сожаление по поводу последнего, передает Le Figaro.

В заявлении французский епископат поблагодарил представителей других конфессий, выразивших солидарность по этому вопросу. «Мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые возмущены провокационностью определенных сцен. Мы хотим, чтобы они поняли, что празднование Олимпийских игр разворачивается далеко за пределами идеологических предубеждений нескольких авторов», — говорится в нем.

Епископат подчеркивает, что «олимпизм — это движение, служащее этой реальности человеческого единства и братства». «Уступите дорогу полю состязаний, пусть оно принесет всем истину, утешение и радость!» — цитирует заявление France Info.

В заявлении не упоминаются конкретные сцены, которые возмутили французский епископат. Открытие Олимпиады, прошедшее 26 июля, включало постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Эти сцены вызвали критику среди пользователей Сети, а также у ряда политиков и общественных деятелей. Например, депутат Европарламента от крайне правой французской партии «Реконкиста» Марион Марешаль написала в X: «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия и почувствовали себя оскорбленными этой пародией на “Тайную вечерю”: знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации».

Американский бизнесмен Илон Маск назвал постановку «проявлением вопиющего неуважения к христианам».