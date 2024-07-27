Епископат Франции раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2Австралия
1
0
0
7Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
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Таэквондо
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Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Гимнастика спортивная. Мужчины
16:30скороМногоборье. Мужчины. Квалификация. Группа 2
Теннис. Женщины. 1-й круг
16:45скороКаролин ГарсияЖаклин Кристьян
Гребной слалом. Женщины
16:50скороБайдарка-одиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа B
17:00скороНорвегияАргентина
Фехтование. Мужчины
17:15скороМужчины. Сабля, личное первенство. 1/4 финала
Дзюдо. Женщины
17:17скороЖенщины. до 48 кг. 1/2 финала
Бокс. Женщины
17:18скороЖенщины. до 60 кг. 1/16 финала
Настольный теннис. Микст
17:30скороМикст. Командное первенство. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины
17:34скороМужчины. до 60 кг. Утешительные
Бокс. Женщины
17:34скороЖенщины. до 60 кг. 1/16 финала
Велоспорт - Шоссе. Мужчины
17:34скороГонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Бокс. Женщины
17:50скороЖенщины. до 60 кг. 1/16 финала
Дзюдо. Мужчины
17:51скороМужчины. до 60 кг. 1/2 финала
Теннис. Мужчины. 1-й круг
18:00скороРинки ХидзикатаДаниил Медведев
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороПольшаЕгипет
Футбол. Мужчины. Группа C
18:00скороУзбекистан (олимп.)Египет (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
18:00скороУкраина (олимп.)Марокко (олимп.)
Регби. Мужчины. Матч за 9-е место
18:00скороСамоаКения
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
18:00скороГерманияФранция
Бокс. Мужчины
18:06скороМужчины. до 63,5 кг. 1/16 финала
16:33 (мск), источник: РБК

Епископат Франции раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами» на церемонии открытия Олимпиады. Негативную реакцию у некоторых зрителей вызвала пародия на «Тайную вечерю» с бородатой женщиной.

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Церемония открытия Олимпиады в Париже подарила «прекрасные моменты красоты, радости, богатые эмоциями и восхваляемые всеми», однако включала в себя сцены «насмешек и издевательства над христианами», заявила Конференция епископов Франции (CEF), выразив сожаление по поводу последнего, передает Le Figaro.

В заявлении французский епископат поблагодарил представителей других конфессий, выразивших солидарность по этому вопросу. «Мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые возмущены провокационностью определенных сцен. Мы хотим, чтобы они поняли, что празднование Олимпийских игр разворачивается далеко за пределами идеологических предубеждений нескольких авторов», — говорится в нем.

Епископат подчеркивает, что «олимпизм — это движение, служащее этой реальности человеческого единства и братства». «Уступите дорогу полю состязаний, пусть оно принесет всем истину, утешение и радость!» — цитирует заявление France Info.

В заявлении не упоминаются конкретные сцены, которые возмутили французский епископат. Открытие Олимпиады, прошедшее 26 июля, включало постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Эти сцены вызвали критику среди пользователей Сети, а также у ряда политиков и общественных деятелей. Например, депутат Европарламента от крайне правой французской партии «Реконкиста» Марион Марешаль написала в X: «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия и почувствовали себя оскорбленными этой пародией на “Тайную вечерю”: знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации».

Американский бизнесмен Илон Маск назвал постановку «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

Церемония открытия Олимпиады в Париже стала самой масштабной за всю историю Игр и впервые прошла за пределами главной арены. В частности, парад спортсменов прошел на реке Сене, остальная часть — на набережной. Церемония продлилась более четырех часов.

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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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