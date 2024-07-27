Салуквадзе на своих десятых ОИ не прошла квалификацию в стрельбе из пистолета с 10 м

Салуквадзе выступает на Олимпийских играх с 1988 года. На соревнованиях в Сеуле спортсменка выступала в составе сборной СССР, одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 м и завоевала серебряную медаль в стрельбе с дистанции 10 м. В 2008 году на Олимпиаде Пекине она стала обладательницей бронзовой награды в стрельбе с 10 м.