Россиянка Дронова заняла 21-е место в велогонке с раздельным стартом на Олимпиаде
Победительницей стала австралийка Грейс Браун.
Победительницей стала австралийка Грейс Браун.
ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место по итогам гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Париже.
Победительницей стала австралийка Грейс Браун, показавшая результат 39 минут 38,24 секунды. Второй финишировала британка Анна Хендерсон (отставание — 1 минута 31,59 секунды), третьей — американка Хлои Дайгерт (+1.32,46). Дронова, упавшая по ходу прохождения трассы, отстала от лидера на 4 минуты 03,92 секунды. Анна Терех из Белоруссии стала 29-й (+5.18,96).
Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.