Велогонщица Дронова прокомментировала свое падение во время старта на Олимпиаде в дождь

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Российская велогонщица Тамара Дронова не считает жестким свое падение во время прохождения дистанции на Олимпийских играх в Париже. Об этом она рассказала журналистам.

«Я была из числа атлетов, которые испробовали асфальт не только на велосипеде, но и на частях своего тела, — сказала Дронова. — Но в остальном неплохо. Не скажу, что жестко упала. Не критично, но все равно надо будет пройти проверку у доктора».