Сборная Фиджи по регби-7 обыграла Австралию и вышла в финал Олимпиады-2024
Сборная Фиджи победила Австралию в полуфинале турнира по регби-7 на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 31:7.
Сборная Фиджи победила Австралию в полуфинале турнира по регби-7 на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 31:7.
Национальная команда вышла в финал Олимпиады и встретится с Францией, которая была сильнее ЮАР (19:5). Австралия сыграет с ЮАР в матче за бронзу.
Игры пройдут 27 июля.
Регби 7.
Париж (Франция).
Олимпийские игры.
Мужчины.
½ финала.
Фиджи — Австралия — 31:7 (7;7).
«Stade de France».