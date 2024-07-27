Знаменосец сборной Италии утопил в Сене обручальное кольцо и написал трогательное послание жене | Источник: Getty Images

"Мне жаль, любимая, мне ужасно жаль. Слишком много воды, слишком много килограммов, потерянных за последние несколько месяцев, или, возможно, неудержимый энтузиазм от того, что мы делали. Вероятно, все три вещи вместе, но факт остается фактом: я слышал, как оно соскользнуло, я видел, как оно летело… Я следил за ним глазами, пока не увидел, как оно подпрыгнуло внутри лодки. Проблеск надежды… Но, к сожалению, отскок был не в том направлении, и, перевернувшись более тысячи раз в воздухе, я видел, как оно нырнуло в воду, как будто это было единственное место, где оно хотело быть. Несколько мгновений, которые длились вечно.

Но если бы это действительно должно было случиться, если бы мне действительно пришлось потерять эту веру, я не мог бы представить себе лучшего места. Оно навсегда останется в русле реки города любви, улетев, пока я пытался пронести итальянский триколор как можно выше во время церемонии открытия самого важного спортивного события в мире. Если бы мне пришлось придумывать оправдание, я бы никогда не смог проявить такое воображение.

Я думаю, что за вчерашним проступком может быть огромная поэтическая сторона, и если хочешь, мы бросим и твое в эту реку, чтобы они были вместе навсегда, и у нас был еще один повод, чтобы, как ты всегда просила меня, возобновить наши обещания и пожениться вновь.

Я люблю тебя, моя любовь ❤️ Пусть это будет хорошим предзнаменованием возвращения домой с чем-то золотым, но более большим!".