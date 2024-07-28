Венгерские гандболистки в упорном матче обыграли сборную Бразилии на Олимпиаде

Венгерки выиграли со счётом 25:24 (12:15, 13:9) и одержали первую победу на Олимпийских играх в Париже (Франция).

В группе В сегодня также сыграют сборная Франции против Нидерландов. Испанские волейболистки сразятся со сборной Анголы.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.