Венгерские гандболистки в упорном матче обыграли сборную Бразилии на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
3
0
1
22Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
12:15скороПневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Квалификация
Бокс. Мужчины
12:16скороМужчины. до 57 кг. 1/16 финала
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
12:16скороДамиан ДуркачРами Мофид Киван
Гребля академическая. Женщины
12:30скороДвойка парная легкая. Женщины. Предварительные заезды
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
12:32скороМакан ТраореЭйдан Уолш
Гимнастика спортивная. Женщины
12:40скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 2
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороОлайтан Адам ОлаореОралбай Айбек
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
12:50скороДенис ВиеруЛукас Саха
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороБьянка АндреескуКлара Таусон
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороСара ЭрраниЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороАнна ШмидловаКэти Бултер
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороАнгелина КалининаАранча Рус
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороПетра Мартич Кристина Букша
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороЭлизабетта КоччареттоДиана Шнайдер
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороЗизу БергсСтефанос Циципас
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороСтэн Вавринка Павел Котов
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороФеликс Оже-АльяссимМаркос Гирон
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороДжек ДрейперКеи Нисикори
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороТаллон ГрикспурКэмерон Норри
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороМоез ЭчаргуиДэниэл Эванс
13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгерские гандболистки в упорном матче обыграли сборную Бразилии на Олимпиаде

Женская сборная Венгрии по гандболу в непростом матче 2-го тура группового этапа олимпийского турнира одолела команду Бразилии.

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Источник: БЕЛТА

Венгерки выиграли со счётом 25:24 (12:15, 13:9) и одержали первую победу на Олимпийских играх в Париже (Франция).

В группе В сегодня также сыграют сборная Франции против Нидерландов. Испанские волейболистки сразятся со сборной Анголы.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в ¼ финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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