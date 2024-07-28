Фехтовальщица из Гонконга совершила подвиг в финале. Теперь ее завалят деньгами

Олимпиада-2024, фехтование, шпажистка из Гонконга получит безумные призовые за золотую медаль | Источник: Getty Images

Совершенно безумный сюжет на Олимпиаде в Париже случился в женской шпаге. И вроде бы победила лучшая шпажистка мира, первый номер мирового рейтинга — удивляться нечему. Но как она выиграла финал, уступая по его ходу со счётом 1:7?! За эту победу Ман Вай Вивиан Конг на родине получит солидное вознаграждение — в 16 раз больше, чем получали за золото спортсмены сборной России.

Шпажистка из Гонконга феноменально выступала в нынешнем сезоне. Она и была главной претенденткой на победу в Париже. Но фехтование зачастую непредсказуемо. Венгр Арон Силадьи, от которого ждали четвёртого подряд золота в личной сабле, проиграв в первом же поединке малоизвестному канадцу. Венгерский саблист едва сдерживал слёзы, когда общался после поражения с журналистами.

Ман Вай Вивиан Конг свой статус лучшей в мире подтверждала в каждом поединке. Вплоть до финала, в котором её соперницей была француженка Ориана Малло-Бретон, в своих поединках творившая чудеса стойкости и полностью переворачивавшая ход схваток. На финал с участием соотечественницы приехал даже президент Франции Эммануэль Макрон.

При какой-то безумной поддержке на трибунах Малло-Бретон мгновенно повела в счёте — сначала 4:0, затем 7:1. По окончании второго периода француженка вела 9:6, но через полторы минуты после начала заключительного периода шпажистка из Гонконга счёт сравняла. И за оставшиеся полторы минуты соперницы атаковали обоюдно, закончив его со счётом 12:12. Спустя 30 секунд после начала овертайма Конг нанесла точный удар, повергнув и соперницу, и всех болельщиков во главе с президентом в шок.

Ман Вай Вивиан Конг стала лишь третьей в истории представительницей своей страны, которой удалось выиграть золотую медаль на Олимпиаде. Практически сразу после её победы представители крупнейшей железнодорожной корпорации MTR (аналог российского РЖД) объявили, что спортсменка может пожизненно бесплатно пользоваться услугами железнодорожного транспорта.

А местный «Жокей Клуб» объявил, что Конг, выпускница Стэнфорда и юридического факультета Гонконгского университета, получит 6 млн гонконгских долларов за победу в рамках программы поддержки лучших спортсменов страны. Это 678,5 тыс. долларов США или почти 66 млн рублей. Российским чемпионам Олимпиад за Пекин и Токио выплачивали по 4 млн рублей, то есть в 16 раз меньше.