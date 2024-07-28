Игроки сборной Германии по хоккею на траве назвали катастрофой еду на Олимпиаде в Париже
Они отметили, что приходится долго стоять в очередях в столовых.
Они отметили, что приходится долго стоять в очередях в столовых.
ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Члены сборной Германии по хоккею на траве считают, что условия содержания спортсменов в Олимпийской деревне в Париже нуждаются в срочном улучшении.
«Еда — это, мягко говоря, катастрофа, — сказал агентству DPA игрок национальной сборной Кристофер Рюр. — Вы ждете в очереди невероятно долго, станций невероятно мало. Качество еды тоже не очень хорошее».
Капитан сборной Матс Грамбуш поддержал Рюра. «По сути, это занимает невероятно много времени, потому что в часы пик они (столовые — прим. ТАСС) полностью перегружены. И тогда качество и количество еды не очень хорошие, потому что одновременно приходит слишком много людей. Это немного обидно», — сказал он.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.