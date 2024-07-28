Боксершу из Нигерии отстранили из-за допинга. Это не первый случай на Олимпиаде | Источник: Getty Images

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило о положительной допинг-пробе нигерийской спортсменки Синтии Огунсемилоре, заявленной на женский турнир по боксу. В организме спортсменки обнаружили фуросемид — он применяется для выведения запрещенных веществ и поэтому сам приравнен к допинговым препаратам. До нигерийки от Игр уже отстранили двух спортсменов.

ИТА обнародовало информацию у себя на сайте, само тестирование проводилось в аккредитованной ВАДА лаборатории в Париже. Огунсемилоре имеет право на апелляцию, но в любом случае уже не примет участие в Играх. Дальнейшее решение о судьбе спортсменки примет Спортивный арбитражный суд.

«Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранен до разрешения вопроса в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Это означает, что спортсмену запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать или участвовать в любой деятельности во время Олимпийских игр в Париже 2024 года», — говорится в заявлении ITA.

Нигерийка являлась одним из фаворитов женского боксерского турнира в весе до 60 килограмм. При жеребьевке она оказалась четвертой «сеяной» и сразу попала в ⅛ финала, где должна была узнать соперницу после предварительных раундов. Огунсемилоре — чемпион Африканских игр 2023 года.

Это уже третий случай с положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Париже. Первым отстраненным оказался дзюдоист из Ирана Сехен Саджад — его поймали за день до церемонии открытия Игр. В пробе обнаружили метандиенон и болденон, оба относятся к анаболическим стероидам, которые увеличивают мышечную массу.

Кроме того, попалась 32-летняя волейболистка из Доминиканы Лисвел Ева Мехиа. В ее пробе тоже обнаружили фуросемид: по словам спортсменки, она использовала средство для лечения травмы колена, так как в суставе задерживалась жидкость. Еву Мехиа тут же исключили из состава сборной Доминиканской Республики.