«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей». Американская компания C Spire отзывает рекламу с Олимпиады в Париже
Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже.
Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже.
С Spire — телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в штате Миссисипи — выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады, которая прошла 26 июля.
Организаторов мероприятия обвиняют в оскорблении чувств христиан.
«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзывает рекламу с Игр», — говорится в официальном аккаунте компании в соцсети.
Самый популярный комментарий к этой записи собрал более 2 тысяч лайков: «Никогда не слышал о вашей компании, но теперь подпишусь. Восхищаюсь тем, что вы сделали».