«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей». Американская компания C Spire отзывает рекламу с Олимпиады в Париже

С Spire — телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в штате Миссисипи — выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады, которая прошла 26 июля.

Организаторов мероприятия обвиняют в оскорблении чувств христиан.

«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзывает рекламу с Игр», — говорится в официальном аккаунте компании в соцсети.