Французская серфингистка Дефей разбила голову в кровь на Олимпиаде
Спортсменке оказали необходимую медицинскую помощь, она сможет принять участие в утешительных соревнованиях.
Спортсменке оказали необходимую медицинскую помощь, она сможет принять участие в утешительных соревнованиях.
ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Француженка Йоханна Дефей получила травму головы во время соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает портал Record.
Француженка упала на первой волне и рассекла голову, у нее пошла кровь. Спортсменке оказали необходимую медицинскую помощь, она сможет принять участие в утешительных соревнованиях.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.