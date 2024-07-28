Олень упал в воду канала во время турнира по конному спорту на Олимпиаде

Животное было напугано и не могло самостоятельно выбраться из воды. На помощь оленю пришли ветеринары, обеспечивающие безопасность лошадей во время соревнований. Затем водолазы и сотрудник Олимпиады на гидроцикле сумели вытащить оленя из воды, после чего животное галопом помчалось в сторону подлесья шато.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.