Волейболистки сборной Польши обыграли Японию на старте Олимпиады

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённые на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.