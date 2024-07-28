Волейболистки сборной Польши обыграли Японию на старте Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
3
0
1
22Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
16:30скороНебиль ИбрагимВасим Абусал
Гребной слалом. Женщины
16:30скороБайдарка-одиночка. Женщины. Полуфинал
Бадминтон. Мужчины. Группа J
16:40скороКодай НараокаИгорь Коэльо
Бадминтон. Женщины. Группа B
16:40скороЛю Шен Шу / Тин НинГабриэла Стоева / Стефани Стоева
Бадминтон. Женщины. Группа A
16:40скороАн СеюнКалояна Налбантова
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
16:46скороАсланбек ШымбергеновЗейяд Эшаш
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороДанияНорвегия
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:02скороАто Плодзицкий-ФаогалиВиктор Шельстрат
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороЛорен Альфонсо ДомингесХулио Сесар ла Крус
Бадминтон. Мужчины. Группа B
17:30скороСупак Джомкох / Киттинупонг КедренОндрей Крал / Адам Мендрек
Бадминтон. Мужчины. Группа I
17:30скороТьен Чен ЧоуЛуис Рамон Гарридо
Бадминтон. Мужчины. Группа K
17:30скороПранной Хасина СунилФабиан Рот
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:34скороАзиз Аббес МухийдинЛазизбек Муллажонов
Водное поло. Мужчины. Группа A
17:35скороХорватияЧерногория
Стрельба из лука. Женщины
17:48скороЖенщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Бокс. Женщины. 1/16 финала
17:50скороДжордана СоррентиноНазым Кызайбай
Дзюдо. Женщины. Утешительные
17:50скороГефен ПримоРека Пупп
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороФранцияСербия
Дзюдо. Женщины. 1/2 финала
18:00скороДистрия КрасникиОдетт Джуффрида
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороБразилия (олимп.)Япония (олимп.)
17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Волейболистки сборной Польши обыграли Японию на старте Олимпиады

28 июля на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал женский волейбольный турнир.

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Источник: БЕЛТА

В матче 1-го тура предварительного этапа группы В cборная Польши в четырёх сетах обыграла Японию — 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 28:26).

В группе С также находятся сборные Бразилии и Кении.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённые на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионками являются волейболистки сборной США, в финале Игр-2020 обыгравшие бразильскую команду. Бронзовую медаль завоевали волейболистки из Сербии.

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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