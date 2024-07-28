Велогонщица принесла Франции первое личное золото на домашней Олимпиаде

Она принесла первое личное золото сборной Франции на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее золото на Олимпийских играх выиграли французские регбисты. Всего у сборной Франции уже пять медалей.

Серебряную медаль завоевала американка Хейли Баттен. Бронзу взяла шведская велогонщица Йенне Риссведс. Для сборной США это шестая медаль, у шведов — вторая награда.