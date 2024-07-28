Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг Олимпиады-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
4
2
0
2Южная Корея
3
2
1
26Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Гандбол
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Гимнастика художественная
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Греко-римская борьба
Дзюдо
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороФранцияСербия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороБразилия (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороНовая Зеландия (олимп.)Колумбия (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
18:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерСэм Шэхтер / Дэниел Диринг
Баскетбол. Мужчины. Группа C
18:15скороСербияСША
Бокс. Женщины. 1/16 финала
18:22скороГрэнн УолшАнна Луца Хамори
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
18:30скороБельгияНовая Зеландия
Гимнастика спортивная. Женщины
19:00скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 4
Дзюдо. Женщины. Финал
19:10скороДиера КелдиероваДистрия Красники
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороАнголаИспания
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороИспания (олимп.)Нигерия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороАвстралия (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Женщины. Группа B
20:00скороИрландияЮАР
Серфинг. Женщины
20:00скороЖенщины. Второй раунд
Бадминтон. Мужчины
20:30скороМужчины. Одиночный разряд. Группа E
Бадминтон. Женщины
20:30скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа L
Бадминтон. Микст
20:30скороМикст. Парный разряд. Группа B
Регби. Женщины. Группа B
20:30скороАвстралияВеликобритания
Водное поло. Мужчины. Группа B
20:30скороФранцияВенгрия
Серфинг. Женщины
20:36скороЖенщины. Второй раунд
19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг Олимпиады-2024

Победительница Открытого чемпионата Франции — 2017, 11-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг Олимпиады-2024 | Источник: Getty Images

В матче первого раунда она в двух сетах уступила представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу колумбийской теннисистки.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Колумбийская теннисистка один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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