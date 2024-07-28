МОК выступил с заявлением по поводу церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

«МОК принял к сведению разъяснения, полученные оргкомитетом “Париж-2024” относительно церемонии открытия. На ежедневном брифинге для прессы оргкомитет заявил, что у него никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. Они подтвердили, что церемония открытия Игр была посвящена общности. Оргкомитет также заявил, что если кого-то и задели определённые сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и они сожалеют об этом», — написано в заявлении на странице МОК в социальной сети.