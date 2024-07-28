Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке на старте Олимпийских игр в Париже

Матч продолжался всего 53 минуты. Российский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. На счету швейцарца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%).