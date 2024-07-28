14-летняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу
Представительница Японии Коко Ёсизава завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по скейтбордингу.
Представительница Японии Коко Ёсизава завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по скейтбордингу.
14-летняя спортсменка стала лучшей в дисциплине «стрит» — на площадке с препятствиями, имитирующими городскую среду.
Серебряную награду выиграла ее соотечественница Лиз Акама. Бронза — у бразильянки Раисы Леал.