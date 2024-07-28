Дзюдоистка из Узбекистана сенсационно выбила 4-кратную чемпионку мира и выиграла золото Олимпиады в Париже
Диера Келдиерова принесла Узбекистану олимпийское золото Парижа-2024 в соревнованиях по дзюдо.
Диера Келдиерова принесла Узбекистану олимпийское золото Парижа-2024 в соревнованиях по дзюдо.
В финале в категории до 52 кг 26-летняя спортсменка одолела представительницу Косово Дистрию Красничи. Бронзовые медали получили Лариса Пимента (Бразилия) и Амандин Бушар (Франция).
В ⅛ финала Келдиерова победила олимпийскую чемпионку Токио и четырехкратную чемпионку мира японку Уту Абэ, которая до этого не проиграла ни одну из 47 схваток за пять лет и считалась безусловным фаворитом на турнире в Париже.
Для Узбекистана это золото стало первым на Олимпиаде-2024 и первым в истории летних Игр. Также эта медаль стала для страны первой на соревнованиях в Париже.