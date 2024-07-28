Дзюдоистка из Узбекистана сенсационно выбила 4-кратную чемпионку мира и выиграла золото Олимпиады в Париже

В ⅛ финала Келдиерова победила олимпийскую чемпионку Токио и четырехкратную чемпионку мира японку Уту Абэ, которая до этого не проиграла ни одну из 47 схваток за пять лет и считалась безусловным фаворитом на турнире в Париже.