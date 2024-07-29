Робот Дюрант и неостановимый Леброн! США «вынесли» Сербию на ОИ-2024
Звёзды НБА показали свою мощь действующему MVP североамериканской лиги Николе Йокичу.
Звёзды НБА показали свою мощь действующему MVP североамериканской лиги Николе Йокичу.
Сборная США по баскетболу заслуженно является фаворитом Олимпийских игр в Париже. В команде каждый из 12 игроков на хорошем счету в Национальной баскетбольной ассоциации, а вместе они представляют собой невероятную угрозу для любого соперника на пути. Первой сыграть с американцами выпала честь Сербии с Николой Йокичем во главе, который, к слову, является MVP НБА. Подробно разберём интересную встречу на ОИ-2024.
Первая атака была за американцами, но новичок московского ЦСКА Алекса Аврамович обокрал Стефена Карри и в проходе набрал лёгкие два очка. Начало встречи не задалось у Джоэла Эмбиида, так как центровой не попал бросок с периметра, а затем дважды промазал со штрафной линии. Открыл счёт очкам США не кто иной, как легендарный Леброн Джеймс. Король вколотил мощный слэм-данк. Сербы были настроены серьёзно, что и доказали Аврамович с Огненом Добричем, которые реализовали два лэй-апа. Европейская сборная во главе с Николой Йокичем заставила Стива Керра взять тайм-аут при счёте 10:2.
Полностью вернул в игру США Девин Букер, который положил две «трёхи» подряд. После последовал рывок сербов — семь очков кряду. Под конец первой четверти вышел Кевин Дюрант, не игравший в товарищеских матчах из-за травмы. Кей Ди первым же касанием оформил на свой счёт три очка броском из-за дуги, а буквально в следующей атаке Энтони Эдвардс сравнял счёт в матче — 20:20. Светиславу Пешичу пришлось реагировать на рывок американцев тайм-аутом. Но все те же Дюрант и Эдвардс набрали пять очков в концовке четверти, тем самым США забрали стартовый отрезок со счётом 25:20.
В следующей десятиминутке Дюрант продолжил деклассировать соперников, попадая всё с дальней дистанции. Леброн обрёл вторую молодость и нёсся под кольцо с такой скоростью, что его не мог остановить никто. Сербы же точечно отвечали, но понемногу инициатива полностью переходила к сборной США, которая добилась 10-очкового преимущества. Йокич всеми силами пытался держать наших братьев славян на плаву — забил через Карри и Эмбиида с фолом, а затем пульнул «трёху» в лицо всё тому же Джоэлу. MVP НБА провёл великолепный отрезок, приблизив Сербию на расстояние четырёх очков.
Следом из-за дуги оказались точны Стефен Карри и Король — лидеры США. Правда, Стеф неудачно сыграл в защите, позволив Добричу реализовать трёхочковый бросок с фолом. Дюрант продолжал попадать все свои попытки с игры и уже в первой половине набрал 21 очко! Невероятный перформанс от одного из лучших баскетболистов НБА, который заткнул сирену красивейшим броском с отклонением. США с небольшим преимуществом забрали вторую четверть — 33:29.
Перерыв положительно сказался на сербах — европейцы успешно отвечали на все действия оппонента, играя в умный и позиционный баскетбол, используя все лучшие качества Йокича. Правда, на дистанции индивидуальные действия американцев всё равно помогали им понемногу отрываться в счёте. Карри отдавал на свободного Леброна, Эмбиид что-то набирал со штрафных, а сам Король обкрадывал соперников и в проходах всё так же был неостановим. На все успешные рывки Сербии сборная США находила свои моменты для взятия корзины. Как только присел на скамейку Джокер, у подопечных Пешича вовсе расклеилась игра. 26:16 — третья четверть за Штатами.
Дюрант промазал первый бросок лишь в заключительном игровом отрезке, и публика сразу же охнула, поняв, что Кей Ди всё-таки человек, а не робот. Сербы не сдавались и активно угрожали кольцу соперника, но как по сценарию: американцы каждый раз догоняли и обгоняли европейцев. США первыми на Олимпийских играх разменяли 100 очков и спокойно довели дело до победы со счётом 110:84.
Кей Ди завершил встречу с 23 очками за 16 минут 44 секунды на паркете — просто умопомрачительные цифры — 89% реализации бросков. Но был ещё Леброн, который набрал 21 очко, семь подборов и 10 передач, оформив дабл-дабл в первом матче на Олимпиаде в Париже. Йокич записал на свой счёт 20 очков, пять подборов и восемь передач. Однако его личных и общекомандных усилий оказалось недостаточно, чтобы переиграть настолько укомплектованную сборную, как США. Отрезками Сербия смотрелась шикарно, а порой полностью выключалась и была блёклой тенью себя.
На паркете вообще не появился Джейсон Тейтум, которого камера на одном из снимков запечатлела невероятно грустным. К тому же Эмбиид выглядит совершенно ненужным в сборной США. Любое действие Джо-Джо освистывается французскими фанатами на трибунах за то, что он не стал выступать за местную сборную. Возможно, это фактор плохого выступления Джоэла в стартовом матче на ОИ-2024, но он и по ходу товарищеских игр смотрелся не сказать, что хорошо. Пока у США есть такие Дюрант с Леброном, им мало кто в мире может оказать сопротивление.
Никита Бирюков