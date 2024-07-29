Неожиданный герой дня на Олимпиаде: мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и спас соревнования | Источник: Кадр из трансляции

Олимпиада, как и любое другое соревнование, входит в историю не только благодаря разыгранным медалям, борьбе спортсменов и страстям на площадках. Каждый турнир запоминается еще и комичными случаями, которые зачастую невозможно предугадать или срежиссировать. Иногда в спорте происходят ситуации, которые никто и представить не мог.

Подобный инцидент случился в воскресенье на соревнованиях по плаванию в «Ла Дефанс Арене». К стометровке брассом готовились женщины, как вдруг к бассейну направился мужчина не самого спортивного телосложения в пестрых плавках и без шапочки. Не спешите отождествлять историю с чем-то нетрадиционным. На самом деле он появился в воде и задержал старт совершенно законно.

У мужчины, который моментально приковал к себе внимание зрителей и спортсменов, была конкретная задача: поднять со дна бассейна потерянную одной из пловчих шапочку. По правилам, во время заплывов посторонних предметов не должно быть. Поэтому мужчине пришлось выполнить незапланированное погружение.

Неожиданный гость бассейна вошел в воду под овации зрителей. И без труда справился с задачей, подняв шапочку американки Эммы Вебер. Мужчина быстро вжился в образ спасителя соревнований. Вынырнув из бассейна, он победоносно поднял руку с шапочкой вверх. Публика наградила героя овациями, а он поблагодарил стадион в ответ.

Вебер заняла последнее место в своем заплыве и не прошла квалификацию. Однако инцидент с потерянной шапочкой и ее спасителем явно запомнится надолго. Медальный заплыв среди женщин брассом на 100 метров состоится 29 июля. Его участники определятся по результатам двух полуфиналов, которые проходят вечером в воскресенье.