Футболистка сборной Испании забила роскошный гол на Олимпиаде, отправив мяч со штрафного в девятку: видео
В Париже состоялся матч Олимпийского турнира по футболу среди женских команд, в котором сборная Испании победила Нигерию со счетом 1:0.
В Париже состоялся матч Олимпийского турнира по футболу среди женских команд, в котором сборная Испании победила Нигерию со счетом 1:0.
Единственный гол забила Алексия Путельяс на 85-й минуте.
Испанке удался редкий по красоте удар со штрафного. Она отправила мяч точно в дальнюю девятку практически с боковой линии.