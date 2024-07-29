Олимпиада-2024: Змушко отобралась в финал на стометровке брассом

В вечерней программе воскресенья на стадии ½ финала на сотне брассом у женщин выступили 16 лучших спортсменок по итогам утренней квалификации. Алина Змушко была представлена в первом полуфинале, где заняла второе место с результатом 1 мин 05,93 сек., что позволило ей напрямую пробиться в финал. Решающий заплыв в этой дисциплине пройдет завтра вечером и стартует ориентировочно в 22.30.



Ранее 28 июля состоялся финал у мужчин на дистанции 400 м комплексным плаванием, где золото с рекордом Олимпийских игр завоевал француз Леон Маршан, побивший достижение легендарного Майкла Фелпса. В понедельник выступления в бассейне на Пари-ла-Дефанс Арене начнет белоруска Анастасия Шкурдай, которая выйдет на старт предварительного заплыва на стометровке на спине.