Олимпиада-2024, 29 июля, все медали дня: у Азербайджана золото в дзюдо, у Китая — в стрельбе и прыжках в воду, у Японии — в скейтборде и гимнастике
29 июля на Олимпиаде в Париже разыграли 19 комплектов медалей. Всех чемпионов смотрите в фотогалерее
29 июля на Олимпиаде в Париже разыграли 19 комплектов медалей. Всех чемпионов смотрите в фотогалерее
Пневматическая винтовка, 10 м
Женщины
Мужчины
Мужчины, синхронная вышка, 10 м
Командное троеборье, конкур
Личное троеборье, конкур
Мужчины, кросс-кантри
Мужчины, стрит
Мужчины, командное первенство
Мужчины, каноэ-одиночки
Мужчины, командное многоборье
Женщины, до 57 кг
Мужчины, до 73 кг
Женщины
400 м, комплекс
100 м, брасс
200 м, вольный стиль
Мужчины
200 м, вольный стиль
100 м, спина
Женщины, сабля
Мужчины, рапира