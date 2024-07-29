«Я не вдохновлялся “Тайной вечерей”, это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться
Звучит не менее спорно.
Звучит не менее спорно.
В пятницу, 26 июля, в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр, вызвавшая бурную реакцию в соцсетях и СМИ. В частности, многими была раскритикована сцена, на которой артисты в чрезвычайно вычурных образах представлены так, как на знаменитой росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
В той же сцене на передний план ложится почти обнаженный актер, окрашенный в синий цвет, в образе Диониса — бога виноделия и плодородия.
Организаторам Олимпиады досталось от всех.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Имели место совершенно отвратительные моменты. […] Это отвратительно, а главное — запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители такого не видели».
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецки назвал церемонию открытия Олимпиады «пощечиной всем спортсменам и болельщикам».
Миллиардер Илон Маск, комментируя сцену с пародией на «Тайную вечерю», написал: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам». Он также отписался от официальной страницы Олимпийских игр в соцсетях.
Досталось организаторам и от католической церкви: по мнению Конференции епископов Франции (CEF), в шоу были продемонстрированы «сцены насмешек и издевательства над христианами».
Оргкомитет Олимпийских игр принес извинения из-за «определенных эпизодов» на церемонии открытия. В заявлении, опубликованном в соцсетях МОК, говорится:
«На ежедневном брифинге оргкомитет Игр заявил, что у него не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. Он подтвердил, что целью церемонии было прославление общности и толерантности. Организаторы также заявили, что если кого-то обидели определенные эпизоды, то это было непреднамеренно, и им очень жаль».
В воскресенье художественный руководитель церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли дал интервью каналу BFMTV, в котором обсудил с журналистами различные спорные вопросы церемонии. В частности, хореограф отверг сравнения скандальной сцены с «Тайной вечерей»:
«Я не вдохновлялся ей, — заверил Жолли. — Мне кажется, все совершенно очевидно: к столу прибывает Дионис. Он здесь, потому что он бог праздника, вина и отец Секуаны, богини реки Сены. Идея заключалась скорее в том, чтобы провести большой языческий фестиваль, связанный с богами Олимпа, олимпизмом».
Жолли не назвал прямую идею вдохновения, но в соцсетях нашли другую картину, напоминающую сцену из церемонии — это работа голландского художника Яна ван Бейлерта «Пир богов». В центре ее композиции восседает Аполлон, бог Солнца, а на переднем плане лежит Дионис.
Жолли был явно раздосадован тем фактом, что его неправильно поняли:
«Если мы будем использовать нашу работу для возрождения разногласий, ненависти и она будет продолжать прогрессировать, хотя я считаю, что мы добились небольшого мира, то это будет очень обидно, — подчеркнул арт-директор церемонии. — Вы никогда не отыщете во мне желания высмеивать, очернять что-либо. Я хотел провести церемонию, которая восстанавливает и примиряет».
Тома Жолли — 42-летний французский актер и художественный руководитель театральной компании La Piccola Familia. Он известен тем, что в 2014 году поставил 18-часовой спектакль по пьесам Уильяма Шекспира. Осенью 2022-го он был назначен арт-директором церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая впервые в истории прошла не на территории стадиона, а в декорациях города, вдоль Сены.
Гоша Чернов