«Я не вдохновлялся “Тайной вечерей”, это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться

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Что случилось

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр, вызвавшая бурную реакцию в соцсетях и СМИ. В частности, многими была раскритикована сцена, на которой артисты в чрезвычайно вычурных образах представлены так, как на знаменитой росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

В той же сцене на передний план ложится почти обнаженный актер, окрашенный в синий цвет, в образе Диониса — бога виноделия и плодородия.

Кто критиковал церемонию

Организаторам Олимпиады досталось от всех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Имели место совершенно отвратительные моменты. […] Это отвратительно, а главное — запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители такого не видели».

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецки назвал церемонию открытия Олимпиады «пощечиной всем спортсменам и болельщикам».

Миллиардер Илон Маск, комментируя сцену с пародией на «Тайную вечерю», написал: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам». Он также отписался от официальной страницы Олимпийских игр в соцсетях.

Досталось организаторам и от католической церкви: по мнению Конференции епископов Франции (CEF), в шоу были продемонстрированы «сцены насмешек и издевательства над христианами».

Как оправдывался МОК

Оргкомитет Олимпийских игр принес извинения из-за «определенных эпизодов» на церемонии открытия. В заявлении, опубликованном в соцсетях МОК, говорится:

«На ежедневном брифинге оргкомитет Игр заявил, что у него не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. Он подтвердил, что целью церемонии было прославление общности и толерантности. Организаторы также заявили, что если кого-то обидели определенные эпизоды, то это было непреднамеренно, и им очень жаль».

Как оправдывался автор идеи

В воскресенье художественный руководитель церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли дал интервью каналу BFMTV, в котором обсудил с журналистами различные спорные вопросы церемонии. В частности, хореограф отверг сравнения скандальной сцены с «Тайной вечерей»:

«Я не вдохновлялся ей, — заверил Жолли. — Мне кажется, все совершенно очевидно: к столу прибывает Дионис. Он здесь, потому что он бог праздника, вина и отец Секуаны, богини реки Сены. Идея заключалась скорее в том, чтобы провести большой языческий фестиваль, связанный с богами Олимпа, олимпизмом».

Жолли не назвал прямую идею вдохновения, но в соцсетях нашли другую картину, напоминающую сцену из церемонии — это работа голландского художника Яна ван Бейлерта «Пир богов». В центре ее композиции восседает Аполлон, бог Солнца, а на переднем плане лежит Дионис.

Что еще сказал автор

Жолли был явно раздосадован тем фактом, что его неправильно поняли:

«Если мы будем использовать нашу работу для возрождения разногласий, ненависти и она будет продолжать прогрессировать, хотя я считаю, что мы добились небольшого мира, то это будет очень обидно, — подчеркнул арт-директор церемонии. — Вы никогда не отыщете во мне желания высмеивать, очернять что-либо. Я хотел провести церемонию, которая восстанавливает и примиряет».

Кто он такой

Тома Жолли — 42-летний французский актер и художественный руководитель театральной компании La Piccola Familia. Он известен тем, что в 2014 году поставил 18-часовой спектакль по пьесам Уильяма Шекспира. Осенью 2022-го он был назначен арт-директором церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая впервые в истории прошла не на территории стадиона, а в декорациях города, вдоль Сены.