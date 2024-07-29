СМИ: во Франции работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпиады

По информации источника, во Франции в период с 1 января по 30 апреля органы здравоохранения зафиксировали 2 166 случаев заражения вирусом денге. Французские власти в период Олимпийских и Паралимпийских игр готовятся принять более 15 млн гостей. Поскольку лихорадка денге и корь уже стали проблемой в Париже, власти планируют, как ограничить потенциальную возможность превращения Игр в событие, способствующее большому распространению вируса.

Вирус денге представляет собой один из флавивирусов, к числу которых также относится возбудитель лихорадки Зика, клещевого энцефалита, гемморагической лихорадки и других опасных болезней. Этот патоген широко распространен в тропических и экваториальных регионах Евразии, Африки и Америки, где его распространяют комары вида Aedes aegypti. По данным ВОЗ, ежегодно лихорадкой денге заражаются до 400 млн человек, причем лечения и вакцин от этого вирусного заболевания пока не существует.