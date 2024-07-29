Медведев и Сафиуллин вылетели из парного турнира Олимпиады-2024

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Российский дуэт выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету немецкой пары ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Кравиц и Пюц являются профильными парниками и входят в число главных фаворитов на олимпийские медали. На парном турнире они посеяны под вторым номером.

Медведев и Сафиуллин сыграли вместе в паре лишь в седьмой раз. В этом году российская пара трижды выходила на корт, не сумев выиграть ни одного сета. Они продолжат борьбу за медали в одиночном разряде, где им удалось миновать первый круг. Во втором круге Медведев сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером, а Сафиуллин выйдет против аргентинца Томаса Этчеверри.

Медведев также выступит в миксте вместе с 17-летней Миррой Андреевой. Их соперниками станут итальянцы Андреа Вавассори и Сара Эррани.